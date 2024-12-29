سياسية
انطلاق إمتحانات الشهادة الثانوية بالشمالية
إنطلقت السبت بالولاية الشمالية إمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2023 والتى يجلس لها عدد 23424 طالبا وطالبة موزعون علي 140 مركزا.
وقام والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله بقرع جرس بداية الامتحانات من مدرسة الشهيد كمال علي مختار الثانوية بنات بدنقلا وذلك بحضور عدد من اعضاء حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية
وأكد والى الشمالية لدى مخاطبته الطالبات إهتمام حكومة الولاية بالتعليم وأشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والمنظمات والمبادرات والمعلمين والمعلمات ودورهم الكبير في ترقية وتطوير العملية التعليمية وأعرب عن تمنياته لجميع الطلاب الممتحنين التوفيق والنجاح وتحقيق النتائج المرجوة
من جانبه أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الاستاذ التجاني إبراهيم محمد عز الدين أن الوزارة وضعت ترتيباتها اللازمة لتمكين الممتحنين من أداء الامتحانات بالصورة المطلوبة وأشار إلي أن الوزارة قامت بكافة المعالجات من أجل الخروج بالامتحانات الى بر الأمان وأضاف أن اليوم الأول للامتحانات سار وفق ماخطط له من خلال التنسيق المحكم مع كافة شركاء العملية التعليمية محييا جهود المعلمين والمعلمات ودورهم في إستقرار العام الدراسي بالولاية
إلي ذلك أكد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي دكتور محمد أحمد الامين أن اللجنة الأمنية وضعت خطة محكمة لتأمين الامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم
بدوره أشار مدير جهاز المخابرات العامة بالشمالية العميد أمن عمر مصطفى إلى تبنى الجهاز مبادرة ترحيل الطلاب وذلك لتخفيف العبء عليهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم.
سونا