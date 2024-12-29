انطلاق إمتحانات الشهادة الثانوية بالشمالية

من جانبه أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية الاستاذ التجاني إبراهيم محمد عز الدين أن الوزارة وضعت ترتيباتها اللازمة لتمكين الممتحنين من أداء الامتحانات بالصورة المطلوبة وأشار إلي أن الوزارة قامت بكافة المعالجات من أجل الخروج بالامتحانات الى بر الأمان وأضاف أن اليوم الأول للامتحانات سار وفق ماخطط له من خلال التنسيق المحكم مع كافة شركاء العملية التعليمية محييا جهود المعلمين والمعلمات ودورهم في إستقرار العام الدراسي بالولاية