والي سنار يقرع الجرس ايذاناَ ببداية إمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة ٢٠٢٣

قرع الأستاذ توفيق محمد علي والي ولاية سنار المكلف الجرس بمدرسة تكتوك الثانوية بسنار إيذاناَ ببداية إمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام ٢٠٢٣م . وذلك صباح السبت. شكر والي ولاية سنار في كلمته لوسائل الاعلام وزير التربية الاتحادي و اللجنة العليا لامتحانات الشهادة المؤجلة للعام ٢٠٢٣م كما وجه صوت شكر لنائب رئيس مجلس السيادة الفائد مالك عقار الذي حل مشكلة الأرقام الساقطة و وجه بإرسالها بطائرة خاصة، كما امتدح المعلمين ولجنة ولاية سنار بقيادة وزير التربية المكلف ومجموعته واصفاَ اياهم بالشموع التي تحترق لتضيء للآخرين. كما ثمن دور وزارة الصحة والتأمين الصحي ولاية سنار ومفوضية العمل الإنساني موجهاَ تحيته للقوات المسلحة وقيادة المتحركات والبراؤون الذين وقفوا سداَ منيعا لتكون الإمتحانات ممكنة في ولاية سنار .

من جانبه أكد الأستاذ بابكر سرالختم مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف أن جهود الجيش، والمخابرات، والشرطة، والمستنفرين تضافرت مع شركاء التعليم لإقامة امتحانات الشهادة المؤجلة للعام ٢٠٢٣م وأبان الوزير أن عدد الجالسين بالولاية ٨٦٤٥ طالب وطالبة موزعين على ٢٢ مركز داخل سنار ، كما أشار للجهود الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التعليم الذين كان لهم دوراَ كبيرا في توطيد أركان العملية التعليمية وحيا في كلمته المعلمين والاعلاميين مبيناَ أن التعليم لا ينتظر طالما أن الولاية آمنة .

وصرح الدكتور النور محمد موسى مدير التأمين الصحي ولاية سنار بالانابة أن الصندوق شارك بعيادة جوالة وعيادة ثابتة في عدد من المراكز مع توفير أدوية للحالات الطارئة مثل الدربات والمحاليل والمضادات الحيوية، وبكل مركز مساعد طبي وتمريض، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في اجتماع اللجنة التزامها بتوفير الكوادر الطبية وعربة إسعاف.

وأبان الأستاذ محمد عبدالفتاح بادى مفوض العمل الانساني ولاية سنار أن المفوضية وفرت عدد ٤ الف شطيرة (ساندوتش) يومياَ مع وجبة إضافية، كما وفرت تموين غذائي متكامل لمطابخ المراكز .

وشاركت منظمات المجتمع المدني بتوفير الأدوات المكتبية والعصائر طوال أيام الإمتحانات .