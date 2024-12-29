سياسية
تنفيذي البحيرة يقرع الجرس إيذانا ببداية امتحانات الشهادة السودانية
قام الأستاذ/ مأمون مجذوب شعرابي، المدير التنفيذي لمحلية البحيرة رافقه اعضاء لجنة الأمن واللجنة العليا للامتحانات ومدير المرحلة الثانوية ومدير وحدة شري الادارية ٬ قام بقرع جرس الامتحانات في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر السبت 28 ديسمبر بمدرسة شري الثانوية بنات إيذانا بإنطلاقة الجلسة الأولى من امتحانات الشهادة السودانية لدفعة ٢٠٢٣م المؤجلة بكافة مراكز الامتحانات بمحليته والتي يبلغ عددها ستة مراكز من بينها مركز واحد للطوارئ بوحدة كبنة تحتوي جميعها على عدد ٦٧٧ تلميذ وتلميذة.
وأرسل المدير التنفيذي جملة من الرسائل التطمينية للطلاب الممتحنين تحمل النصح والإرشاد والأمنيات الصادقة بالنجاح والتوفيق معربا عن شكره للجنة العليا للامتحانات وللمعلمين والمعلمات على جهودهم في الترتيب الجيد للمراكز وتهيئتها بكل سبل الراحة للممتحنين رغم الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.
سونا