تنفيذي البحيرة يقرع الجرس إيذانا ببداية امتحانات الشهادة السودانية

قام الأستاذ/ مأمون مجذوب شعرابي، المدير التنفيذي لمحلية البحيرة رافقه اعضاء لجنة الأمن واللجنة العليا للامتحانات ومدير المرحلة الثانوية ومدير وحدة شري الادارية ٬ قام بقرع جرس الامتحانات في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر السبت 28 ديسمبر بمدرسة شري الثانوية بنات إيذانا بإنطلاقة الجلسة الأولى من امتحانات الشهادة السودانية لدفعة ٢٠٢٣م المؤجلة بكافة مراكز الامتحانات بمحليته والتي يبلغ عددها ستة مراكز من بينها مركز واحد للطوارئ بوحدة كبنة تحتوي جميعها على عدد ٦٧٧ تلميذ وتلميذة.