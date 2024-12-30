والي جنوب دارفور يكشف عن تهريب المليشيا كميات من الذهب للخارج لتمويل حربها ضد المواطن

صرّح والي جنوب دارفور، بشير مرسال حسب الله، بأن المليشيات المتمردة قامت بتهريب كميات كبيرة من الذهب من 12 منجماً في منطقة سنغو بمحلية الردوم إلى خارج البلاد، لتمويل حربها ضد الشعب السوداني.

وأشار الوالي، في حوار مع وكالة السودان للأنباء سيتم نشره لاحقاً، إلى أن عمليات التهريب تزامنت مع نقل عملات مزيفة من الإمارات إلى جنوب دارفور.

وأوضح أن حكومة الولاية وضعت ترتيبات خاصة لحماية حقوق أصحاب رؤوس الأموال، بما في ذلك تسهيل عملية تبديل أموالهم. واعتبر تهريب الذهب شكلاً من أشكال النهب المنظم لموارد السودان، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مفتوحة تخدم مصلحة الشعب السوداني.

سونا