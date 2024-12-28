انطلاقة امتحانات الشّهادة الثّانويّة للدّفعة المؤجّلة(٢٠٢٣م) ووالي ولاية نهر النيل يقرع جرس البداية

انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة لعام 2023م في ولاية نهر النيل وعدد من الولايات والمراكز خارج السودان، بحضور والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، ووالي ولاية وسط دارفور الشرتاي حسين بخيت يوسف، إلى جانب قيادات من حكومة ولاية نهر النيل ولجنة أمن الولاية واتحاد المعلمين والقيادات التعليمية بالولاية ومحلية الدامر.

وشهد فعاليات قرع الجرس الأستاذ عماد الدين عبد القادر، مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاتحادية، والأستاذ وليد حامد، مقرر لجنة الامتحانات بالوزارة.

وعبّر والي نهر النيل عن سعادته بانطلاق الامتحانات، مؤكدًا أنها تمثل حصاد سنوات الجهد للطلاب، مشيرًا إلى أن الامتحانات تعكس شعار الولاية “التعليم لا ينتظر”. وشدد على استمرار مسيرة التعليم دون توقف، معتبرًا التعليم الحل الأمثل للتحديات التي تواجه السودان. وطمأن الأسر بأن الامتحانات ستستمر دون تأثر، مشيرًا إلى التصدي لأي محاولات تخريبية. كما قدّم الوالي حافزًا للطالبة شمس الحافظ عبد الله، القادمة من دولة تشاد لأداء الامتحانات في مدينة عطبرة، وتلقى دعمًا مشابهًا من والي وسط دارفور.

من جانبه، أعرب والي وسط دارفور، الشرتاي حسين بخيت يوسف، عن شكره لولاية نهر النيل حكومةً وشعبًا لاحتضانها أبناء السودان كافة. ووجه رسالة لطلاب وسط دارفور والطلاب الوافدين، مؤكداً أن السودان وطن واحد لا يتجزأ. وأبدى أسفه لمواقف حكومة تشاد المعادية للسودان، مشددًا على أن القضية ليست مع الشعب التشادي، بل مع الحكومة التشادية.