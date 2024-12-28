القنصل العام لجدة يتفقد مراكز امتحانات الثانوية السودانية

تفقد السفير كمال علي عثمان، القنصل العام بالقنصلية السودانية العامة في جدة، صباح السبت مراكز امتحانات الشهادة الثانوية قبل انطلاق الامتحانات. واطلع على الترتيبات والتنظيم، يرافقه عدد من الإداريين بالقنصلية وكبار المراقبين من وزارة التربية والتعليم السودانية.

وخلال زيارته لمركز البنين بجامعة جدة، التقى القنصل العام بالطلاب وأولياء أمورهم، كما تابع الترتيبات في مركز الطالبات بحضور الأمهات.

وفي تصريحات صحفية، أشاد السفير بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المشكلة من القنصلية بالتعاون مع وفد وزارة التربية والتعليم السودانية. كما أعرب عن شكره وتقديره لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على دعمهم وتقديم كافة التسهيلات التي أسهمت في إقامة الامتحانات في موعدها المحدد.

ووجّه السفير شكرًا خاصًا لجامعة جدة على استضافتها للطلاب، الذين بلغ عددهم 2500 طالب وطالبة، كما أثنى على مساهمات الخيرين السودانيين الذين قدموا دعماً إنسانياً من وجبات سريعة ومياه للمراقبين والطلاب، مما ساهم في تهيئة الأجواء المناسبة لهم.

سونا