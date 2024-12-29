وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره المصري الدكتور / بدرعبدالعاطي

اجرى السيد وزير الخارجية الدكتور / علي يوسف الشريف ، مساء السبت ، مباحثات ثنائية مع نظيره المصري الدكتور/ بدر عبدالعاطي ، وذلك بحضور عدد من السفراء بوزارة الخارجية في البلدين، والسفير الفريق أول ركن مهندس / عماد الدين مصطفى عدوي- سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وشهدت جلسة المباحثات استعراض العلاقات الأخوية والوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل ترقيتها لتشمل مجالات عدة .

وعبر السيد وزير الخارجية عن شكر قيادة وحكومة السودان للقيادة والحكومة المصرية على رعايتهم الكريمة للوجود السوداني في جمهورية مصر العربية والتسهيلات الكبيرة المقدمة لتلك الفئات ، وعلى جهودها مؤخرا في تنظيم امتحانات الشهادة السودانية وجلوس أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بعدد من المراكز بجمهورية مصر العربية.

وتناولت المباحثات استعراض لمجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعدد من التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بجانب عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آليات التعاون الثنائي وأخرى تتعلق بشؤون الرعايا والمقيمين وسبل تعزيز الامن الإقليمي سيما في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر .

إعلام سفارة السودان بالقاهرة