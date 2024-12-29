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صقور الجديان.. أرقامٌ في “الكان والشان”

2024/12/29
علم السودان
السودان
نجح منتخبنا الوطني في بلوغ نهائيات أمم أفريقيا للمحترفين والمحليين 2025م.
منتخبنا الوطني يُحقِّق التأهُّـل لنهائيات «الشان» مرتين على التوالي الجزائر 2023م ويوغندا وتنزانيا وكينيا 2025م
كواسي أبياه أول مدرب يقود السودان لنهائيات بطولتين قاريتين في نفس العام «كان وشان».
رمضان عجب أول كابتن لصقور الجديان يقود المنتخب لنهائيات بطولتين قاريتين في نفس العام.
الغربال أول لاعب يسجل في (3) تصفيات في نفس العام «شان وكان» وكأس العالم 2026م.
موسى كانتي أصغر لاعب يسجل في مباراتين على التوالي في تاريخ السودان أمام (إثيوبيا) في تصفيات المحليين ببنغازي.
SFA-Sudan Football Association

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