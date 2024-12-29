شاهد بالفيديو.. بعد الثروة الطائلة التي جمعها تاجر الدامر الشهير من المحصول.. مواطن صيني يؤكد سفره للسودان للعمل في زراعة البصل

تصدر مقطع فيديو لتاجر بصل بمدينة الدامر التي تقع بولاية نهر النيل بالسودان, “الترند” ووصل للعالمية في أقل من أسبوع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو “الترند”, تخزين تاجر محصول البصل, لمبلغ 11 ترليون جنيه سوداني, بمنزله حصل عليها من تجارة البصل.

وظهر المقطع بعد أيام من قرار بنك السودان, بتغيير العملة واستبدالها بعملة جديدة, حيث وثق المقطع للثروة الطائلة للتاجر من العملة القديمة التي قام باستبدالها.

https://www.facebook.com/reel/591169660451224

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد وصل مقطع تاجر الدامر للعالمية, بعد ظهور مواطن صيني, مقيم بإحدى دول الخليج وهو يلمح له بسخرية كبيرة.

حيث أكد المواطن الصيني, نيته السفر إلى السودان, من أجل زراعة محصول البصل, بعد الثروة الطائلة التي جمعها تاجر الدامر من تجارة المحصول.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين