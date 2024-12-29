شاهد بالفيديو.. “الزغرودة” السودانية تفوز.. فتاة سودانية تطلق “الزغاريد” في الشارع العام وتكتسح منافساتها من الجنسيات العربية وتبهر مقدم المسابقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره خلال مسابقة بالشارع العام بإحدى الدول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المسابقة جرت لمعرفة “الزغرودة” الأجمل عند نساء الوطن العربي.

المسابقة شاركت فيها عدد كبير من نساء الوطن العربي, وأطلقت كل واحدة منهن “زغرودة” الفرح في بلادها.

https://www.facebook.com/reel/1284940222513354

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اكتسحت سودانية, المتسابقات بإطلاقها “زغرودة” طويلة على الطريقة السودانية.

حيث أبهرت السودانية, مقدم الفقرة بالزغرودة الجميلة التي قام بإطلاقها ليعبر عن ذلك بانبهاره على طريقته الخاصة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين