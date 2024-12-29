قناة سودانية 24 تؤكد وقوفها إلى جانب القوات المسلحة وتنفي إغلاقها

تؤكد إدارة قناة سودانية 24 على خطها الإعلامي في الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في معركة الكرامة واسترداد حقوق المواطنين من مليشيا الدعم السريع، والتزامها جانب وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية، بكل مستوياتها السيادية والتنفيذية.

تنفي القناة ما راج من أخبار عن إغلاقها وتسريح العاملين بها عقب بث حلقة حوارية عن خطل تكوين حكومة منفى وخطرها على الوحدة الوطنية. واستجابة لردود الأفعال الواسعة من جمهور القناة الكريم ارتأينا إيقاف برنامج “دائرة الحدث” وإخضاعه للمراجعة والتقييم، بينما تواصل القناة نشاطها الإعلامي.في خدمة البلاد وقضاياها.

وتشكر القناة جمهورها الكريم في داخل الوطن وخارجه على اهتمامه واتصالاته للاطمئنان على مواصلة القناة مسيرتها بوصفها واحدة من مؤسسات الإعلام الوطني.