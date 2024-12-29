شاهد بالصور.. بالأبيض الأنيق.. نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان “لوشي” تخطف الأضواء بجلسة تصوير ملفتة واللوايشة: (ربنا يحفظك لينا من تجار البصل)

خطفت الإعلامية الحسناء ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان, آلاء المبارك, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المذيعة الشهيرة باسم “لوشي”, بنشر جلسة تصوير حديثة لها عبر حسابها المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت “لوشي”, بأناقتها المعهودة وهي ترتدي فستان أبيض أبهرت به متابعيها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد عبر محبيها ومعجبيها المعروفين باسم “اللوايشة” عن إعجابهم بالإطلالة الجديدة للإعلامية الحسناء, وكتب أحدهم: (ربنا يحفظك لينا من تجار البصل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين