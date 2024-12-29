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شاهد بالصور.. بالأبيض الأنيق.. نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان “لوشي” تخطف الأضواء بجلسة تصوير ملفتة واللوايشة: (ربنا يحفظك لينا من تجار البصل)

2024/12/29
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خطفت الإعلامية الحسناء ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان, آلاء المبارك, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المذيعة الشهيرة باسم “لوشي”, بنشر جلسة تصوير حديثة لها عبر حسابها المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وظهرت “لوشي”, بأناقتها المعهودة وهي ترتدي فستان أبيض أبهرت به متابعيها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد عبر محبيها ومعجبيها المعروفين باسم “اللوايشة” عن إعجابهم بالإطلالة الجديدة للإعلامية الحسناء, وكتب أحدهم: (ربنا يحفظك لينا من تجار البصل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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