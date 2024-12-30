مفوض العون الانساني: نرفض زج العمل الانساني فى العمل السياسي

دحضت مفوضة العون الانساني الاستاذة سلوى ادم بنية ما يشاع بدعاوي المجاعة فى السودان هو بانه محض افتراء واضافت ان كل العناصر التى تحدد لها وجود مجاعة لاوجود لها بالسودان حيث لا تتوفر مسوحات مشتركة اصلا ولايمكن فرض واقع غير صحيح ، والتدخل تحت زريعة الغذاء ، مشيرة الى ان لبعض المنظمات اجندة تحت زريعة الغذاء وقالت ” نرفض زج العمل الانساني فى العمل السياسي .

واشارت مفوضة العون الانسانى خلال المؤتمر الصحفي لوزراء الزراعة والغابات، الثقافة والاعلام، الصحة، وكيل وزارة الخارجية ومفوضية العون الإنساني فى التنوير الاسبوعى لوزارة الثقافة والإعلام الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء بقاعة المخابرات ببورتسودان الأحد حول اوضاع الامن الغذائى فى السودان اشارت الى حرص حكومة السودان على وصول المساعدات للمتأثرين ، وان مايثير عن عرقله المساعدات محض افتراء مشيرة الى أن التصاريح التى تم اصدارها من بورتسودان بلغ عددها عشرة الاف تصريحا ، تذهب الى الو لايات وكذلك فى التسهيلات المقدمه عبر معبري ادري والطينة والتى دخل عن طريقها ١٧٠٠ شاحنة لدارفور لاربعة ولايات باستثناء الفاشر ومعسكر زمزم باعتبارها محاصرة عبر نهج التجويع الممنهج الذى تتبعه المليشيا بالحصار للمعسكرات حيث لا يجد هذا السلوك الادانة الكافية من المنظمات والدول .

واضافت مفوض العون الانساني ان اى منظمة أو وكالة مسجلة لا تلتزم بالضوابط واسس العمل الانساني من احترام سياسة الدولة وسيتم اتخاذ اجراءات ضدها .

وذادت نحن بصدد اتخاذ اجراءات ضد كل من يساهم فى معلومة خاطئة ضد السودان ولن يحق له ان يمارس اى نشاط له فى السودان.

واكدت المفوضة العامة خلال المؤتمر الصحفي على إلتزام حكومة السودان ممثلة في مفوضية العون الإنساني بالقيام بكافة التسهيلات وتسريع و إكمال الإجراءات لإيصال المساعدات الإنسانية للولايات المتأثرة لتصل لكل مواطن سوداني دون استثناء .

مشيرة الى تجديد عقد وصول الاغاثة لشهرين اخرين شملت ٤ الاف طنا متريا الى كادوقلي ومنطقة جلد بما فى ذلك الاسقاط الجوي .

واضافت مفوضة العون الانسانى الى ان التسهيلات تشمل اصدار التصريحات خلال اسبوع حيث يوجد مجمع لتسهيل الاجراءات توجد بها كل المؤسسات مبينه عدم التزام بعض المنظمات بالاجراءات المتبعة بابلاغ المفوضية بتغيير المسار اذا تم اعتراض من المليشيا للمسارات المتفق عليها ، وفى التجاوزات التى تتم فى الحصول على تصريح شحن دون ان يتم الشحن اساسا بالمواد الاغاثية.

ودعت مفوضة العون الانساني المجمتع الدولي والمنظمات لادانة نهج سلوك مليشيا الدعم السريع فى منع واعتراض وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين ، فى الفاشر ومخيمات النزوح بدارفور.