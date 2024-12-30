تنسيقية الداجو تطالب أبنائها بصفوف المليشيا الانسحاب فورا والانضمام للقوات المسلحة في معركة الكرامة

دعت تنسيقية الداجو في السودان أبناء القبيلة الذين انضموا إلى صفوف مليشيا الدعم السريع المتمردة للعودة إلى الوطن والانضمام للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد التمرد.

وأكد رئيس التنسيقية، عثمان جبريل، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم ببرج الضمان الاجتماعي في حاضرة ولاية البحر الأحمر تحت شعار “جيش واحد شعب واحد”، أن الانضمام للمليشيا يُعد خيانة للوطن والقبيلة. وطالبهم بالعودة للصواب، مشيرًا إلى أن المليشيا أصبحت تقاتل بلا هدف وتركز هجماتها على المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها.

كما أعلنت التنسيقية تأييدها الكامل للقوات المسلحة في مواجهة مليشيا الدعم السريع المتمردة، لافتةً إلى لقاء جمعها مؤخرًا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة. وأوضحت التنسيقية أنها قدمت خلال اللقاء رؤية حول جهودها لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنف ودعم القوات المسلحة.

من جانبه، أشار الأمين العام للتنسيقية، د. النور إبراهيم، إلى تقديم مبادرة ستُروَّج من خلال الجهات المختصة، مؤكدًا أهمية تحقيق السلام المجتمعي وقبول الآخر من أجل مستقبل أفضل. كما شدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بوحدة السودان، مطالبًا الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان ووقف دعم المليشيا المتمردة التي تسعى لتحقيق أجندات خارجية.