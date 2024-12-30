الأعيسر: لن نكون وجبة سائغة للمنظمات الدولية والأممية

كشف وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر، أن هناك تآمر دولي من منظمات اقليمية ودولية لتفكيك السودان عبر تنفيذ اجندات خارجية.

وبعث الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الزراعة والصحة ومفوض العون الإنساني ووكيل الخارجية عقد الأحد ببورتسودان، حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان” الذي نظمته وزارة الإعلام وباشراف وكالة السودان للأنباء، بعث برسالة لكل المنظمات الدولية والاقليمية مفادها أن الحكومة السودانية تعلم كل الخطط المستترة خلف شعارات العمل الإنساني والصحي .

وأوضح الإعيسر ان الشعب السوداني مدعوم بقواته المسلحة والقوات المشتركة والنظامية الاخرى والمستنفرين، يدرك هذا المنهج الغربي في استهداف الأمة السودانية، وأكد أن الحكومة السودانية لن ترضخ لتلك الضغوط ولن نكون وجبة سائغة للمنظمات الدولية والاممية التي نعلم خططها، ولفت إلى أن السودانيبن يدركون أن هناك تامر دولي لتفكيك السودان وأنهم على اهبة الاستعداد للتصدى لأية مؤامرة دولية”.

وكشف السيد الوزير، أن هناك برامج للتصدى لهذه المؤامرة الكبرى التي سعت لتفكيك الدولة السودانية، في وقت أفاد أن لمنظمات الدولية والاممية عجزب عن الوفاء بما قطعته على نفسها من عهود لتمويل العمل الإنساني في السودان بل ظل بعضها يحشد الدعمالدولي لعدم تجريم مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأشاد بعدد من الدول التي دعمت السودان أثناء الحرب في مقدمتها قطر والسعودية والكويت وتركيا وروسيا والبحرين ودول اخرى، وأكد أن هذه الدول ستكون شريكة في مرحلة إعمار السودان. فيما أكد أن كل الدول التي استعدت السودان ودمرته لن يكون لها مستقبل في البلاد.

وناشد السيد الوزير المؤسسات الإعلامية الكبرى التي تعمل كمخلب قط لتمرير مؤامرات تنسجها المنظمات الإقليمية والدولية، بأن تعمل بمهنية وحيادية وان لا تكون طرف في تمرير الأجندات ضد السودان.

وأشار إلى أن وزارته ترصد تلك المؤامرات وأنها سوف تتخذ إجراءات في الوقت المناسب.

كما اشاد بمؤسسات إعلامية محلية ودولية تعمل بكل حيادية دون تمرير اجندات خفية.

وامتدح الوزير تكافل السودانيين فيما بينهم لاسيما أعمال التكايا، وزاد: نشكر كل السودانيين لوقفتخم الصلبة مع دولتهم”.

سونا