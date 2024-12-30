وزير الثقافة والإعلام يمتدح الدول والمنظمات التي وقفت مع السودان أثناء الحرب

امتدح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر، الدول التي وقفت مع السودان وساندته خلال الحرب ،حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها (130) الف و(838) طن.

وحيا الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الزراعة والصحة ومفوض العون الإنساني ووكيل الخارجية عقد الأحد ببورتسودان، حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان” الذي نظمته وزارة الإعلام وباشراف وكالة السودان للأنباء، دول قطر والسعودية والكويت ومصر وتركيا والصين وإندونيسيا والهند وروسيا وسلطنة عمان وليبيا ومملكة البحرين والمملكة الأردنية وماليزيا واريتريا ودول اخرى، وأكد أن هذه الدول ستكون شريكة للسودان في مرحلة الإعمار.