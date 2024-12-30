سياسية
وزير الثقافة والإعلام يمتدح الدول والمنظمات التي وقفت مع السودان أثناء الحرب
امتدح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر، الدول التي وقفت مع السودان وساندته خلال الحرب ،حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها (130) الف و(838) طن.
وحيا الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الزراعة والصحة ومفوض العون الإنساني ووكيل الخارجية عقد الأحد ببورتسودان، حول أوضاع الأمن الغذائي في السودان” الذي نظمته وزارة الإعلام وباشراف وكالة السودان للأنباء، دول قطر والسعودية والكويت ومصر وتركيا والصين وإندونيسيا والهند وروسيا وسلطنة عمان وليبيا ومملكة البحرين والمملكة الأردنية وماليزيا واريتريا ودول اخرى، وأكد أن هذه الدول ستكون شريكة للسودان في مرحلة الإعمار.
فيما أكد أن كل الدول التي استعدت السودان ودمرته لن يكون لها دور في مستقبل البلاد.
واشاد بجهود المنظمات الاممية والدولية التي وقفت مع السودان بدواعي إنسانية ولم تتدخل في الشأن السوداني.
وبعث بسالة لكل المنظمات الدولية والاقليمية مفادها أن الحكومة السودانية تعلم كل الخطط المستترة خلف شعارات العمل الإنساني والصحي.
وأكد الإعيسر ان الشعب السوداني مدعوم بقواته المسلحة والقوات المشتركة والنظامية الاخرى والمستنفرين، يدرك هذا المنهج الغربي في استهداف الأمة السودانية، وأكد أن الحكومة السودانية لن ترضخ لتلك الضغوط ولن نكون وجبة سائغة للمنظمات الدولية والاممية التي نعلم خططها، ولفت إلى أن السودانيبن يدركون أن هناك تآمر دولي لتفكيك السودان وأنهم على اهبة الاستعداد للتصدى لأية مؤامرة دولية”.
وامتدح الوزير تكافل السودانيين فيما بينهم لاسيما أعمال التكايا، وزاد: نشكر كل السودانيين لوقفتهم الصلبة مع دولتهم”.
سونا