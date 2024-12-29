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شاهد بالفيديو.. أسطورة كرة القدم السعودية يحكي موقف طريف مع أحد لاعبي الهلال السوداني: (لعب على نفسياتي بوضع النجيلة داخل جسمي ما تسبب في إهداري لركلة الجزاء)

2024/12/29
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حكى أحد أساطير كرة القدم السعودية, ونادي الهلال موقف طريف له خلال إحدى المباريات بالبطولة العربية التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة في العام 1995.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكى اللاعب يوسف الثنيان, الموقف خلال إستضافة بأحد البرامج التلفزيونية.

وقال الثنيان, أن الموقف حدث خلال مباراة جمعت بين فريقه السعوي, وفريق الهلال السوداني, في البطولة العربية.

وذكر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن أحد لاعبي الهلال السوداني, قام بلعب على الجانب النفسي له أثناء استعداده لتنفيذ ركلة جزاء حاسمة.

وأوضح قائلاً: لاعب الهلال, الذي لم يستحضر أسمه قام بأخذ قطعة من نجيل الملعب ووضعها على جسمي.

وواصل: هذا التصرف تسبب في تشتيت تفكيري وجعلني أضيع ركلة الجزاء بغرابة شديدة, بعد أن رأيت الحارس وكأنه يغطي كل المرمى.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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