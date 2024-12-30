وزير الصحة: ٢٢٤٩ مركزاً لخدمة التغذية وصحة الأطفال لن توقفها حرب الكرامة

جاء ذلك لدى مشاركته في منبر التنوير الاسبوعي الذي تقيمه وزارة الثقافة والإعلام وقد جاء بعنوان الأمن الغذائي في السودان. وأضاف الوزير أن خدمة التغذية وصحة الأطفال وعلى مدى الثلاثة عقود الماضية تعاني وضعاً حرجاً من حيث توفر الغذاء وتنوعه بجانب توفر المياه الآمنة ومعالجة الأمراض الوبائية وفوق هذا صحة الأمهات والرضاعة الطبيعية مؤكداً على استمرار مراكز خدمات التغذية وصحة الأطفال حتى في أماكن سيطرة الدعم السريع وأن الوزارة وضعت خطة لتأهيل هذه المراكز بكلفة مالية قدرت ب٤٧١ مليون دولارا.

سونا