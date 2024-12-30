البرهان يلتقي وفد الهيئة الشعبية لتنمية وتطوير محلية القولد

استقبل رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد، وفد الهيئة الشعبية لتنمية وتطوير محلية القولد.

وصرح د. عبدالله فتحي، المتحدث باسم الوفد، أن اللقاء تناول التحديات التي تواجه المحلية وسبل تطويرها في مختلف المجالات التنموية، إضافة إلى الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح د. عبدالله أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه الكامل للمشاريع التنموية والخدمية والزراعية في المحلية، بهدف تحقيق التنمية المنشودة وتوفير احتياجات المواطنين الضرورية.

كما أكد المتحدث وقوف أبناء المحلية إلى جانب القوات المسلحة، معربين عن استعدادهم الكامل لدعمها في معركة الكرامة والعزة لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة، مشيدًا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة.

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