جابر يتفقد العمل بغرفة العمليات والمتابعة المركزية لاستبدال العملة

تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم ببورتسودان الأحد، العمل بغرفة العمليات والمتابعة المركزية لاستبدال العملة بحضور والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، والفريق أول خالد حسان مدير عام الشرطة، ومحافظ بنك السودان المركزي.

وثمن سيادته جهود الغرفة في متابعة عملية الاستبدال مشددا على ضرورة استمرار عمل الغرفة في متابعة إنسياب وتأمين عملية الاستبدال في الولايات المستهدفة وغير المستهدفة وفقا لما خططت له اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة.

وأوضح جابر أن ماحدث للاقتصاد الوطني خلال الحرب هو تدمير ممنهج هدفه إضعاف الدولة السودانية مشيدا بجهود الغرفة التى حملت على عاتقها هذا التحدي والهم القومي الكبير من أجل تعزيز الأمن الوطني والاقتصادي بالبلاد.

من جانبه أوضح اللواء كمبال حسين كمبال رئيس الغرفة المركزية أن الزيارة تأتي ضمن المتابعة الدورية لعمل الغرفة للاطمئنان على سير عملية الاستبدال والربط المركزي للولايات عبر الغرفة وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ عملية الاستبدال.