والي نهر النيل يكرم الطالبة شمس الحافظ عبدالله التي قطعت أكثر من 2000 كيلومتر من تشاد لأداء امتحانات الشهادة السودانية

كرّم والي ولاية نهر النيل، محمد البدوي عبدالماجد، الطالبة شمس الحافظ عبدالله التي قطعت أكثر من 2000 كيلومتر من تشاد لأداء امتحانات الشهادة السودانية، بعد رفض الحكومة التشادية إقامة الامتحانات للاجئين من الطلاب السودانيين. وأكد الوالي أن هذا التحدي يعكس عزيمة الطالبة، مشيرًا إلى أهمية التعليم واحتضان الولاية لأكثر من 22 ألف طالب من مختلف الولايات، ما يعكس تمثيل ولاية نهر النيل للسودان المصغر.

الحدث – السودان