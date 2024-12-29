رياضية

مانشستر سيتي يهزم ليستر سيتي بثنائية نظيفة ويعود لسكة الانتصارات

2024/12/29
معلومات عن نادي مانشستر سيتي

أنهى مانشستر سيتي سلسلة تعثراته المتتالية، بفوز ثمين خارج الديار على حساب ليستر سيتي بهدفين دون رد، الأحد، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية الضيوف سافينيو وإيرلينج هالاند في الدقيقتين 21 و74، ليختتم عام 2024 بانتصار معنوي منحه فرصة التقدم للمركز الخامس مؤقتًا، بوصوله إلى 31 نقطة، فيما ظل ليستر في دائرة الخطر باحتلاله المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة. وقبل المباراة، حقق مانشستر سيتي انتصارًا وحيدًا في آخر 12 مباراة بمختلف البطولات.

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