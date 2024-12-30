منوعات

مفتي الجمهورية من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي: لا حرج في تهنئة المسيحيين في أعيادهم وكل عام وأنتم بخير

2024/12/30
cairo 2
القاهرة

قال الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية إن تهنئة المسيحيين في أعيادهم لا حرج فيها وكل عام وأنتم بخير.

جاءت كلمات مفتي الديار المصرية ردا على سؤال أحد الحضور بندوة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي حول الحديث عن عدم جواز تهنئة الأقباط في أعيادهم والتي جاءت تحت عنوان نهاية عام وبداية عام” فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واستقبل المركز القبطي الأرثوذكسي اليوم الأحد الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، ونظم ندوة بعنوان “نهاية عام وبداية عام” احتفاءً بعيد الميلاد المجيد ونهاية العام.

جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلى الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية.

19 2024 638711118758332543 833

علم مصر

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/12/30