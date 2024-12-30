ميلانو أول مدينة إيطالية كبرى تفرض حظرا شبه كامل على التدخين في الأماكن العامة

أعلنت ميلانو فرض حظر شبه كامل على التدخين في الأماكن العامة، لتصبح بذلك أول مدينة كبرى في إيطاليا تتخذ هذه الخطوة. وسيبدأ تطبيق القانون مطلع العام الجديد، مصحوبًا بغرامات تصل إلى 240 يورو (250 دولارًا) على المخالفين.

ووفقًا للقانون الجديد، لن يُسمح بالتدخين في الأماكن العامة إلا إذا كان الشخص على بُعد 10 أمتار على الأقل من الآخرين، لضمان الحد من تأثير التدخين على الصحة العامة.

يُذكر أن ميلانو كانت قد حظرت التدخين في عام 2021 في مواقع محددة مثل الملاعب، والمقابر، ومحطات الحافلات، والحدائق، والمنشآت الرياضية. ويستهدف الحظر الجديد منتجات التبغ التقليدية مثل السجائر والسيجار فقط، بينما يُسمح باستخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن المفتوحة.

تهدف هذه الخطوة، التي أقرها مجلس المدينة قبل عدة سنوات، إلى تحسين جودة الهواء وتعزيز الصحة العامة، في وقت تُفكر فيه مدن أوروبية أخرى بفرض حظر مماثل على التدخين في الهواء الطلق.

بوابة الأهرام