وصول التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” إلى الرياض – صورة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وصل الأحد إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين عبدالمنعم الشبلي برفقة ذويهم، قادمين من الجمهورية اللبنانية عبر طائرة الإخلاء الطبي التابعة لوزارة الدفاع.

حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

جريدة المدينة