بالصور.. مُحافظ جدة يُدشّن حدائق السجى على مساحة تتجاوز 60 ألف متر مربع

دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، مشروع تطوير حدائق السجى بحي الشرفية، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وعدد من قيادات الأمانة.

وتجول سموه في مرافق الحديقة, واستمع إلى شرح عن ثاني أكبر حديقة على مستوى المحافظة، وتمتد على مساحة تتجاوز 60 ألف متر مربع وبتكلفة 19.8 مليون ريال، وهي ضمن “مشروع بهجة” الوطني؛ الذي يهدف إلى إيجاد بيئة حضرية مثالية للسكان من خلال إنشاء حدائق تعزز لأسلوب حياة صحي، حيث تسعى الأمانة إلى تعزيز مبادراتها التطورية لأنسنه المدينة وتحسين جودة الحياة.

وتضم الحديقة مسطحات خضراء بمساحة 20.000 متر مربع موزعة على 7 مناطق رئيسة، ومنطقة لعب أطفال مظللة تتوسط الحديقة تقدر مساحتها بـ 2.200 متر مربع وتحوي عدة ألعاب حركية متنوعة ومناسبة للفئات العمرية المختلفة، ومسار رياضي مخصص للمشاة وللدراجات الهوائية يحيط بكامل الحديقة، بطول يتجاوز الـ 1000 متر، بالإضافة إلى مناطق استثمارية مطلة على شوارع رئيسة بمساحة 2.240 مترًا مربعًا، وتتوزع في أرجاء الحديقة أكثر من 13.500 شجرة وشجيرة، بالإضافة لـ 170 كرسيًا، و 54 موقفًا للدرجات، التي تشكل عناصر جذب وتُسهم في توفير وسائل الراحة والمتعة والبهجة للزائرين.

يُذكر أن مشروع التطوير يهدف إلى الاستفادة من موقع ومركزية حديقة السجى والحدائق المحيطة بها والمتمثلة في حديقة النزهة (شرقًا), وحديقة رياض الأطفال (غربًا)، والربط فيما بينها لإنشاء وتكوين حديقة واحدة مركزية تُسمى بحدائق السجى.

جريدة المدينة