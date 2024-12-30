مصر .. المستشار الثقافي يطمئن الأسر السودانية بسير الامتحانات بالصورة المطلوبة ويناشدها بعدم التجمع امام مراكز الامتحانات

اكد المستشار الثقافي لسفارة جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية الدكتور / عاصم احمد حسن، متابعة السفارة لسير عملية اداء الطلاب والطالبات الممتحنين لامتحانات الشهادة السودانية بعدد ٣١ مركز بجمهورية مصر العربية وأوضح المستشار الثقافي جلوس اكثر من عشرين الف ممتحن وممتحنة بالمراكز المختلفة خلال اليوم الأول الذي مر بنجاح كبير وشهد انطلاقة أعماله عدد من المسؤولين في مقدمتهم معالي وزير الخارجية الدكتور / علي يوسف .

وناشد المستشار الثقافي اولياء الأمور بعدم التجمهر امام مراكز الامتحانات والاستجابة للمناشدات التي اطلقها السيد وزير الخارجية وسفير السودان بالقاهرة ووكيل وزارة التربية والتعليم المصرية امس امام مركز امتحانات مدرسة السعيدية بالجيزة .

وجدد المستشار الثقافي مناشدته لأولياء الأمور بدعم السفارة لانجاح سير الامتحانات واخراجها بالصورة اللائقة بالوطن والمواطن وبمنظومة التعليم العام ، مؤكدا ان السفارة تواصل جهودها في توفير الرعاية الطبية والنفسية الكاملة لجميع الممتحنين معربا عن تطلعه لدعم اولياء الأمور في تهيئة البيئة والمناخ المناسب للممتحنين لإتمام الاختبارات بنجاح، منوها إلى تقديم المستشارية الطبية بالسفارة خدماتها على مدار اليوم الأول لأكثر من ٦٠ طالب وطالبة ومواصلتها لتلك الخدمات الطبية على مدار فترة الامتحانات.

وجدد المستشار الثقافي تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، معربا عن بالغ امتنانه لمعالي الدكتور / محمد عبداللطيف – وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ولكافة قيادات وزارة التربية والتعليم ومديرياتها المختلفة بالمحافظات على جهودهم في إنجاح عقد الامتحانات .