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تركي آل الشيخ يعلن عدد زائري موسم الرياض في 2024

2024/12/30
تركي ال شيخ

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أن عدد زوار موسم الرياض 2024، وصل إلى 13 مليون زائر.
وذكر آل الشيخ، أن الموسم الذي انطلق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد مؤخرًا افتتاح عدد من المناطق الجاذبة، من بينها “سوق الأولين”، وهي مناطق مجانية تجمع بين الأصالة والإبداع، وتسلط الضوء على التراث السعودي والحرف اليدوية التقليدية، والأكلات الشعبية، إلى جانب منطقة “كورشوفيل” ضمن “بوليفاردوورلد”، التي تقدم تجربة ثلجية للزوار.

ويقدم موسم الرياض مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل نزالات الملاكمة والمصارعة، والحفلات الفنية العالمية، بالإضافة إلى المطاعم والحدائق وتجارب ترفيهية أخرى.

العين الاخبارية

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