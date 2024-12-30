سياسية

في عملية نوعية.. قوات درع السودان تسيطر على مدينة ود راوة و تفصل الخرطوم عن الجزيرة

2024/12/30
كيكل

على نحو مفاجئ و في عملية نوعية خاصة تمكنت قوات درع السودان بقيادة اللواء أبو عاقلة كيكل من السيطرة على مدينة ود راوة فجر اليوم ليتم بهذه العملية فصل الخرطوم عن الجزيرة.
و في تفاصيل الخبر أكد مصدر عسكري أن قوات الدرع اجتاحت ليل الأحد و في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في عملية نوعية خاطفة المناطق الشمالية الشرقية لولاية الجزيرة المتاخمة لولاية الخرطوم تمكنت من خلالها من تحرير عددا من قرى الوحدة الإدارية ود راوة، التابعة لمحلية شرق الجزيرة، قبل أن تسيطر على مدينة ود راوة نفسها في عملية نوعية جرئية و ذلك، ضمن خطة تحرير ولاية الجزيرة.
إذ تمثل مدينة ود راوة أهمية استراتيجية كونها تفصل بين الخرطوم و ولاية الجزيرة و تقطع أي فزع قادم للجزيرة من شرق النيل من الاتجاه الشرقي.

السودان الجديد

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