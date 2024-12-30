شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية رنده خليل تعود لإثارة الجدل وتعترف بعشقها لقائد درع الشمال “كيكل”: (يعرف حبي له وبين القلب والقلب رسول)

عادت التيكتوكر السودانية رنده خليل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في بث مباشر مع إحدى صديقاتها.

وبحسب البث المباشر الذي تابعه محرر موقع النيلين, فقد أكدت التيكتوكر المثيرة للجدل حبها لكل القوات النظامية بداية من قادة الجيش, والأمن والقوات المشتركة.

كما تحدثت عن قوات درع الشمال وأكدت عشقها لقائدها أبو عاقلة “كيكل” وردت على سؤال صديقتها هو عارف انك بتحبيه؟ .

حيث قالت ضاحكة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (يعرف حبي له وزي ما قالوا بين القلب والقلب رسول).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين