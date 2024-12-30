شاهد بالصورة والفيديو.. التيكتوكر السودانية رنده خليل تصمم ثوب عليه صورة “كيكل”.. تقدم به فواصل من الرقص المثير وتقول: (زوجته لا تخصني) والجنس اللطيف يسخر: (شلابة وقادرة)

واصلت التيكتوكر السودانية رنده خليل, تخصصها في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت رنده في مقطع فيديو متداول ترتدي ثوب قامت بتصميمه بطريقة خاصة.

حيث قامت التيكتوكر المثيرة للجدل بوضع صورة قائد درع الشمال أبو عاقلة “كيكل” وسط الثوب الذي اجتهدت في تصميمه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد احتفلت رنده خليل, بالثوب الجديد بالرقص بطريقة مثيرة على أنغام أغنية “كيكل الجبل الأصم”.

وأكدت رنده, أن متابعة زوجة قائد درع الشمال, للبث المباشر واحتفالها بصورة زوجها على الثوب الجديد أمر لا يخصها, وقالت: (زوجته لا تخصني).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد سخر الجنس اللطيف من تصرفات التيكتوكر ومجاهرتها بحب “كيكل”.

حيث وصفتها إحداهن بــ(الشلابة والقادرة) وردت عليها معلقة أخرى: (ما بتخجلي نهائي احترمي نفسك شوية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين