شاهد بالفيديو.. “كيكل” يفاجئ قوات الدعم السريع ويقتحم منطقة “ود راوة” بشرق الجزيرة في الصباح الباكر ومحللون: (قطع امداد المليشيا وتمويه لعملية قادمة للجيش)

فاجأ قائد درع الشمال التي تقاتل ضمن صفوف القوات المسلحة السودانية, اللواء أبو عاقلة “كيكل”, قوات الدعم السريع, التي أكدت تواجدها وانتشارها في عدد من مناطق الجزيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو اقتحام قائد درع الشمال وقواته منطقة “ود راوة” بشرق الجزيرة.

ووفقاً لحديث “كيكل”, فإن الفيديو تم تصويره في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين, وتحديداً في السادسة صباحاً.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد أكد محللون في تعليقاتهم أن هذا الفيديو الذي تم تصويره بود راوة, الهدف منه التمويه لعملية أخرى سيقوم بها الجيش.

فيما أكد محللون آخرون أن اقتحام “كيكل” للمنطقة التي تقع بشرق الجزيرة تعني قطع إمداد المليشيا القادم من شرق النيل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين