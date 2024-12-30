مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تستعرض جمالها بإطلالة جديدة بالثوب السوداني الأنيق

2024/12/30
أمول المنير4

نشرت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء, أمل المنير صور على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أمول المنير4

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد ظهرت الممثلة الشهيرة باسم “أمول”, خلال إحدى الاحتفالات التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

أمول المنير3

وخطفت أمول المنير, الأضواء بإطلالتها الأنيقة التي نالت اعجابها متابعيها على صفحتها بالثوب السوداني الجميل.

الجدير بالذكر أن أمول المنير كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع, قبل أشهر من الحرب.

أمول المنير2

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين, فإن الممثلة الحسناء لم تنشر أي تفاصيل عن استمرار علاقتها بالحرس الشخصي لحميدتي, خصوصاً بعد السخرية الكبيرة التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/12/30