“السعار” في ليبيا.. تحركات على الأرض لمواجهة الداء الخطير

بدأت الفرق الطبية البيطرية الليبية، جمع عينات يُشتبه في إصابتها بداء السعار (داء الكلب) في منطقة الرجبان بالجبل الغربي غرب البلاد. وذلك من يوم الأحد.

وقال المركز الوطني للصحة الحيوانية، إن لجنة الإدارة بالتعاون مع عميد بلدية الأصابعة أطلقت برامج توعوية تستهدف حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض.

وفي تصريح سابق، أعلن مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية، عبدالرحمن اجبيل تسجيل حالة إصابة واحدة بالسعار في بلدية الأصابعة، مؤكداً أن المرض يُعتبر موسمياً وخطيراً، ويصيب الإنسان والحيوانات.

وأشار اجبيل إلى أن الوضع الصحي تحت السيطرة حالياً، موضحاً أن علاج السعار للإنسان متوفر، مع توقع وصول اللقاحات الخاصة خلال الأسبوعين المقبلين.

وينتشر داء السعار حسب منظمة الصحة العالمية في نحو من 150 بلدا، وهو مرض فيروسي حيواني المصدر يحصد أرواح عشرات الآلاف سنوياً.

وتؤكد المنظمة أن التقديرات تُشير إلى أن التكلفة العالميّة لداء الكلب تبلغ سنوياً 8.6 مليار دولار أميركي.

فرج حمزة – الحرة