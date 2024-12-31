صفقة الأهلي طلعت مش موجودة | شوبير يكشف الحقيقة

يشهد النادي الأهلي نشاطًا كبيرًا في سوق الانتقالات تحت قيادة رئيسه الكابتن محمود الخطيب.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه “مع شوبير” على إذاعة “أون سبورت إف إم”، أن أرماندو مارتينيز، رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، صرّح لبعض المقربين أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية من أندية مصرية بشأن ضم اللاعب المغربي أسامة الإدريسي. وأضاف شوبير أن ما يُشاع حول دخول الأهلي في مفاوضات لضم الإدريسي غير صحيح، مشيرًا إلى أن اللاعب تلقى بالفعل عروضًا للانتقال، لكنها تأتي من أندية خارج مصر.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “المنتخب” المغربية أن طبيعة المنافسة وأسلوب اللعب في الدوري المكسيكي يعززان احتمالية عودة أسامة الإدريسي إلى أوروبا بدلاً من الانتقال إلى الأهلي. كما أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي باتشوكا ستطلب مبلغًا ماليًا كبيرًا للموافقة على رحيل اللاعب.

من جهة أخرى، استقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة مختار مختار وبالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، على تجديد الثقة في اللاعب علي معلول بعد إعادة قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب تعافيه التام من الإصابة.

وكشف مصدر داخل النادي أن اللجنة بدأت البحث عن ظهير أيسر مميز سواء داخل الدوري المصري أو بين اللاعبين الفلسطينيين الذين يمكن تسجيلهم كلاعبين محليين. يأتي ذلك لدعم خط الدفاع بجوار علي معلول وكريم الدبيس، مع الاكتفاء بفترة إعارة اللاعب يحيى عطية الله.

ودخل يحيي عطية الله، ضمن المرشحين لعدم الاستمرار داخل الفريق بعد نهاية إعارته مع المارد الأحمر في الصيف المقبل، أي قبل انطلاق مونديال الأندية المقرر بالولايات المتحدة يونيو، في ظل حالة من عدم القناعة الكاملة بمستوى اللاعب في مركز الظهير الأيسر، وعدم تعويض التونسي علي معلول بالشكل المتوقع.

صدى البلد