فحص (٦١٤) طالبا قبل امتحان الشهادة بالخرطوم

كشف التقرير الاسبوعي للجنة الطواريء الصحية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن وفاة (٩) وإصابة (١٢١) آخرين إصابات متفاوتة جراء أحداث الحرب والقصف الممنهج للمليشيا المتمردة للمناطق الآمنة والرصاص الطائش خلال الاسبوع المنصرم.

وفي ذات الوقت أوضح التقرير والذي تم استعراضه الاثنين باجتماع لجنة الطواريء الصحية برئاسة دكتور احمد البشير فضل الله مدير الادارة العامة للطب الوقائي وحضور مديري الادارات العامة والمتخصصة إخضاع عدد (٦١٤) طالبا وطالبة من الممتحنين للشهادة السودانية للكشف الطبي وتلقي العلاج بعد زيارتهم للمراكز الصحية الثابتة بمحليتي ام درمان وكرري لتلقي العلاج والتي خصصتها وزارة الصحة ولاية الخرطوم للطلاب خلال هذه الفترة وفقا لخطتها لتقديم الخدمات الصحية للممتحنين قبل وأثناء انعقاد الامتحانات، فيما كشف التقرير عن انخفاض في نسبة وفيات الأمهات للنسبة الصفرية وحالات الحصبة والسعال الديكي.

ونبه التقرير إلى الزيارات الميدانية التي أجرتها الإدارة العامة لتعزيز الصحة العامة حول كيفية الوقاية من أمراض الكوليرا وحمى الضنك والملاريا في المناطق التي تم تحريرها حديثا بولاية الخرطوم عبر تقديم المحاضرات بمراكز الإيواء والتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة والتلفزيون والشراكة مع المنظمات، وعمليات التدخل بمعززين صحة بمناطق الريف الشمالي ام درمان بزيارات ميدانية وعيادات جوالة بمحلية بحري.