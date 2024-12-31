سياسية

رئيس مجلس السيادة يهنيء رئيس غانا بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية

2024/12/31
مجلس السيادة
السيادي
بعث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان ، برقية تهنئة إلى فخامة السيد جون دراماني ماهاما بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية غانا، متمنياً له التوفيق، ولشعب غانا مزيدا من التطور والنماء.
وقال رئيس المجلس السيادي في برقيته ” يطيب لي ويشرفني، بمناسبة نيلكم ثقة شعبكم بإنتخابكم رئيسا لجمهورية غانا، أن أبعث لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح في مهامكم السامية وقيادة بلادكم إلى المزيد من التطور والنماء “
وأشاد سيادته بعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين ، منوهاً إلى روابط الأخوة القوية بين الشعبين، مجدداً حرصه على تطوير العلاقات والارتقاء بها لما فيه خير ومنفعة الشعبين الشقيقين.
سونا

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