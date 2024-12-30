المصباح طلحة: أتحدى القيادي بحزب المؤتمر السوداني أن يأتي بذلك التسجيل

ذلك الرجل الكــ ــذاب الأشر القيادي بحزب المؤتمر السوداني والذي قال في لقاء معه بثته احدى الفضائيات متهمني زوراً وبهتاناً بأنني قمتُ بإنشاء بث مباشر من داخل القيادة يوم ١٥ ابريل ذاكرا أنني توعدت بحسم المعــركة خلال ساعات..

قال قائد لواء البراء بن مالك “المصباح طلحة”:

أتحداه بأن يُحضر ذلك البث المزعوم إن كان فيه وجهي أو حتى فيه صوتي فقط وأن ينشره هو ليراه الشعب السوداني والعالم في حسابه الشخصي على مواقع التواصل ..

أتحداه أن يأتي بذلك التسجيل وليقارن الجميع بين صوتي والصوت المنسوب لي ..

هذا تحدي وإلا سوف أُلاحق ذلك الكذاب الأشر قانونيا..

هذه الكذبة مثلها مثل كذبة تسجيل إنسحاب مدني المنسوب إلي زورا وبهتانا.