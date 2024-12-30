التربية: انتظام سير امتحانات الشهادة الثانوية في يومها الثالث

قال مدير الادارة العامة لامتحانات السودان الاستاذ عماد الدين عبدالقادر ان امتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة في يومها الثالث سارت بصورة طبيعية في جميع المراكز بالداخل مشيرا الى ان التقارير الواردة من جميع مراكز الامتحانات اكدت على انتظامها بصورة طبيعية وابان أن الطلاب اليوم جلسوا في مادة الحاسوب للمساق الاكاديمي ( علمي) بجانب مواد المساقين النسوي والزراعي .