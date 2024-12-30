سياسية

التربية: انتظام سير امتحانات الشهادة الثانوية في يومها الثالث

2024/12/30
وزارة التربية
قال مدير الادارة العامة لامتحانات السودان الاستاذ عماد الدين عبدالقادر ان امتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة في يومها الثالث سارت بصورة طبيعية في جميع المراكز بالداخل مشيرا الى ان التقارير الواردة من جميع مراكز الامتحانات اكدت على انتظامها بصورة طبيعية وابان أن الطلاب اليوم جلسوا في مادة الحاسوب للمساق الاكاديمي ( علمي) بجانب مواد المساقين النسوي والزراعي .
واعرب عماد عن امله في ان يستمر سير الامتحانات بنفس الوتيرة مشيدا بجهود المعلمين والأجهزة الأمنية والرسمية والشعبية ومشاركتها في عملية انتظام سير الامتحانات.
سونا

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