سياسية
عضو السيادي صلاح الدين آدم يطلع على آداء وزارة الري والموارد المائية
اطلع عضو مجلس السيادة صلاح الدين آدم تورعلى أداء وزارة الري والموارد المائية، والخطط والبرامج والمشروعات المستقبلية لتطوير قطاع الموارد المائية.
جاء ذلك لدى لقائه الاثنين وزير وزارة الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن، الذى أوضح في (تصريح صحفي)، أنه قدم تنويراً لعضو السيادي حول المشروعات التي تنفذها الوزارة، بجانب العقبات والتحديات التي تواجه أداء سير العمل بالوزارة.
وأشار سيادته إلى أن اللقاء بحث الموقف في خزان جبل أولياء بجانب مشروعات مياه القضارف الممولة من وزارتي النفط والطاقة والمعادن.
سونا