عضو السيادي صلاح الدين آدم يطلع على آداء وزارة الري والموارد المائية

جاء ذلك لدى لقائه الاثنين وزير وزارة الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن، الذى أوضح في (تصريح صحفي)، أنه قدم تنويراً لعضو السيادي حول المشروعات التي تنفذها الوزارة، بجانب العقبات والتحديات التي تواجه أداء سير العمل بالوزارة.