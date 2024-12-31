حالةٌ من الإرتباك فى أسواق القضارف جراء انتهاء فترة تمديد استبدال العملة

شهدت أسواق القضارف اليوم، حالةً من الارتباك، متزامنةً مع انتهاء فترة التمديد لعملية استبدال العملة، في وقت أغلقت فيه بعض المحلات التجارية أبوابها أمام المواطنين، فيما امتنعت المحلات العاملة عن استلام فئتي الألف والخمسمائة جنيه القديمة.

وشكا مواطنون تحدثوا لـ(السوداني) من استمرار معاناتهم فى الحصول على الفئات الجديدة من العملة، مشيرين إلى تعطل الكثير من مصالحهم.

وطالب المواطن أحمد إدريس، الجهات المعنية بوضع معاناة المواطنين في الاعتبار وتمديد فترة الاستبدال وزيادة سقف السحب النقدي.

في الأثناء، شهدت المصارف أمس؛ حالةً من الازدحام والتدافع لاستبدال العملة، كما أوقفت المصارف، العمليات المصرفية واقتصرت ذلك على الإيداع فقط دون السحب النقدي.

صحيفة السوداني