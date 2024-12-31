الكاف يُشيد بانجازات الكرة السودانية : قدمت درساً في الصمود والتحدي رغم كل الظروف

“عام حافل بالإنجازات رغم الظروف الصعبة”.. بهذه الكلمات احتفى اليوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) علي موقعه الرسمي بالكرة السودانية في عام 2024، مُسلّطاً الضوء على الإنجازات التاريخية التي تحققت في وجه التحديات الجسام. لم تمنع الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان من سطوع نجم كرة القدم، بل تحولت إلى منارة أمل، مُلهمةً الشعب السوداني ومُلفتةً أنظار القارة بأسرها. ففي عامٍ عصيبٍ تُخيّم عليه سُحب الحرب، أضاءت كرة القدم سماء أفريقيا بإنجازاتٍ تُسطّر بأحرفٍ من ذهب.

عودة قوية إلى المنافسات القارية

شهد العام الحالي عودةً قوية للكرة السودانية إلى المنافسات القارية، حيث تمكّن المنتخب الوطني من حجز مقعده في بطولتين مهمتين:

*بطولة الأمم الأفريقية للمحليين (CHAN):

لم يكتفِ السودان بضمان التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية للمحليين التي تستضيفها مصر، بل أكّد حضوره أيضاً في النسخة التالية المُقررة في تنزانيا وأوغندا وكينيا في فبراير القادم. وبفوزه المُستحق على إثيوبيا بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب، أصبح السودان من المُتأهلين لهذه البطولة القارية. وتُعد هذه المشاركة بمثابة الظهور الرابع لـ “تماسيح النيل” في هذه البطولة، والثاني على التوالي بعد مشاركتهم في نسخة الجزائر 2022.

* كأس الأمم الأفريقية (AFCON):

بعد غيابٍ عن النسخة السابقة في كوت ديفوار، عاد المنتخب السوداني بقوة إلى منافسات كأس الأمم الأفريقية TotalEnergies CAF المغرب 2025. وبقيادة المُدرّب المُخضرم الغاني كواسي أبياه، حقّق المنتخب السوداني المركز الثاني في المجموعة السادسة، مُتفوّقاً على مُنافسين أقوياء مثل النيجر وغانا، ليُؤكّد بذلك عودته إلى واجهة كرة القدم الأفريقية.

بصمة أبياه

يُعزى هذا التألّق الكبير في جزءٍ كبيرٍ منه إلى المُدرب القدير كواسي أبياه، الذي تولّى قيادة المنتخب في سبتمبر 2023. فبفضل خبرته وحنكته، نجح أبياه في غرسِ روحِ الانتصار والثقة في نفوس اللاعبين، وقادهم إلى تحقيق هذا الإنجاز المُزدوج بالتأهل إلى كلتا البطولتين القاريتين.

الهلال يُحلّق في سماء دوري الأبطال

لم يقتصر الإبداع السوداني على المُنتخب الوطني، بل امتدّ ليشمل الأندية أيضاً، حيث يُقدّم نادي الهلال أداءً استثنائياً في دوري أبطال أفريقيا TotalEnergies. ويتصدّر الهلال حالياً المجموعة الأولى التي تضمّ فرقاً عريقة مثل تي بي مازيمبي ويانج أفريكانز ومولودية الجزائر. وبتحقيقه العلامة الكاملة في مباريات الذهاب، بات الهلال على بُعد خُطواتٍ قليلة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

انتصارٌ على الظروف

يأتي هذا التألّق في وقتٍ يشهد فيه السودان ظروفاً استثنائية، حيث أجبرت الحرب الهلال والمريخ على خوض مبارياتهم في الدوري الموريتاني. ومع ذلك، لم تستسلم كرة القدم السودانية، بل كتبت فصلاً جديداً من تاريخها، فصلاً مليئاً بالإنجازات والتحدّي، مُثبتةً أنَّ روح الانتصار لا تنطفئ مهما اشتدّت الظروف.

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