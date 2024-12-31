شاهد بالصورة.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تظهر بإطلالة مثيرة وتتغزل في نفسها: (أنا الحرب التي لا يمكن الفوز بها)

واصلت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, الحسناء أمل المنير, إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الممثلة الشهيرة باسم “أمول”, صورة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت الممثلة الحسناء التي كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع, قبل الحرب وهي جالسة وتحتسي إحدى المشروبات.

وكتبت أمول المنير, على الصورة التي رصدها محرر موقع النيلين وهي تتغزل في نفسها: (أنا الحرب التي لا يمكن الفوز بها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين