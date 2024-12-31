شاهد بالفيديو.. سوداني وزوجته يشعلان مواقع التواصل بلقطات رومانسية على أنغام أغنية الفنانة إنصاف فتحي (صوتك سلام الحرب والبينا ما بنخرب) وساخرون: (كيف تقولوا أب جيقة ما رومانسي)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول رجل سوداني يتبادل اللحظات الرومانسية مع زوجته.

وظهر السوداني خلف زوجته وهما يتفاعلان بحب كبير مع أغنية الفنانة إنصاف فتحي, التي تقول فيها: (صوتك سلام الحرب والبينا ما بنخرب).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فقد جاءت التعليقات متباينة ما بين مشيدة وساخرة, ومن ضمن التعليقات الساخرة, تعليق من أحدهم قال فيه: (كيف تقولوا أب جيقة ما رومانسي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين