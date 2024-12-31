شاهد بالفيديو.. في تصرف وصفه الجمهور بقمة الفوضى.. شيبة ضرار يثير الرعب في بورتسودان ويطلق الرصاص بكثافة بالشارع العام احتفالاً بزيارة نجم الإعلانات بدر خلعة

أثار قائد تحالف احزاب وحركات شرق السودان شيبة ضرار, الزعر والرعب في شوارع مدينة بورتسودان, شرقي السودان.

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رصده محرر موقع النيلين, فقد قام معاوني شيبة ضرار, بإطلاق الرصاص في الشارع العام بمدينة بورتسودان.

وكان شيبة, قد طالب معاونيه بإطلاق الرصاص في الهواء, وذلك احتفالاً بزيارة قام بها نجم الإعلانات بدر خلعة, لمنزل قائد تحالف احزاب وحركات شرق السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلينوقال شيبة ضرار, مخاطباً بدر خلعة لحظة وداعه (دي حاجة خفيفة) وسط غضب وسخرية جمهور مواقع التواصل الذي وصف التصرف بأنه (قمة الفوضى).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين