البرهان في كلمة عيد الاستقلال: التحية لفاشر السلطان فاشر العز والتاريخ شنب الأسد التحية لرجالها ونسائها وشبابها وجيشها بكل مكوناته

أبرز ماورد في كلمة السيـد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمناسبة الذكرى (69) للاستقلال.

▪︎ تمر على بلادنا هذه الذكرى في ظل ظروف وأوضاع صعبة تحملها الشعب السوداني بكل بسالة وتضحية .

▪︎ استبان الحق وتباينت وتمايزت الصفوف فسحقاً وتعساً لأولئك الخونة والمؤجورين من المليشيا وداعميها وأعوانها .

▪︎ التلاحم الشعبي الغير مسبوق والتدافع الوطني ممكننا جميعاً من السير على طريق النصر الحاسم بعون الله .

▪︎ التحية للشعب السوداني مستنفرين وقوات نظامية (جيش ، شرطة وأمن ) وقوات حركات الكفاح المسلح (المشتركة) و كيانات فلا يوجد وطني واحد تخلف عن حرب الكرامة .

▪︎ إعداد العدة لحسم المعركة لصالح الشعب السوداني لا يمنعنا من الإنخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي هذه الحرب وتضمن عودة آمنة للمواطنين إلى مواطنهم .

▪︎ طريقنا واضح وهو طريق الشعب أن لا يمكن أن تعود الأوضاع كما كانت عليه قبل 15 أبريل 2023م ولا يمكن القبول بوجود هؤلاء القت_لة والمجرمين وداعميهم وسط الشعب السوداني مرة أخرى .

▪︎ إستجابت الحكومة لكل مطلوبات العمل الإنساني وإيصال المساعدات للمحتاجين وستظل الحكومة ملتزمة بهذا الأمر .

▪︎ الدولة وقواتها المقاتلة ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف وبرتوكولاتها وقوانين حماية المدنيين وقد وضعنا ضوابط صارمة للحفاظ على هذه القيمة الإنسانية .

▪︎ تبذل الحكومة جهودا مقدرة لتيسير حياة الناس وأمنهم ودعم صيانة البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والزراعية.

▪︎ ما يشاع عن مجاعة بالبلاد محض إفتراء قصد منه التدخل في الشأن السوداني.

▪︎ التحية لفاشر السلطان فاشر العز والتاريخ شنب الأسد التحية لرجالها ونسائها وشبابها وجيشها بكل مكوناته أطراف سلام وقوات نظامية ومشتركة (مورال فوق ) ومستنفرين وشعب .

▪︎ التحية لجنودنا في كل موقع وهم يسطرون لوحات العز والصمود تحية لكل من إنخرط في منظومات الدفاع عن الوطن والحق فالشعب السوداني هو من يقود هذه الحرب وهو منتصر بعون الله وحوله وقوته .

▪︎ أجدد التهنئة لشعب بلادي بهذه الذكرى المجيدة وأسال الله أن يتقبل شهداء حرب الكرامة وأن يشفي الجرحى والمصابين ويفك أسر المسجونين .

▪︎ أجدد شكر حكومة وشعب السودان لكل من وقف إلى جانبهم سنداً ودعماً من دول شقيقة وصديقة ومنظمات طوعية والأمم المتحدة ووكالاتها وكل قطاعات الشعب السوداني بالداخل وبدول المهجر.