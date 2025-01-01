نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام يدشن العمل بالمنشآت الجديدة لولاية البحر الأحمر

دشن الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام، الثلاثاء، بداية العمل بالمنشآت الجديدة الخاصة بشرطة ولاية البحر الأحمر وذلك بحضور اللواء شرطة الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجية والخدمات واللواء شرطة الطاهر عبدالحفيظ رئيس هيئة المرافق والمنشآت واللواء شرطة أحمد على إدريس رئيس هيئة الإمداد واللواء شرطة عثمان دينكاوى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة إبراهيم مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة الاعلام واللواء شرطة الفاضل يوسف مدير الإدارة العامة للتخطيط واللواء نصرالدين محمد فضل المولى مدير شرطة الولاية والعميد نادية محمد الحسن مدير الإدارة العامة للمشروعات الهندسية حيث إفتتح سيادته بدار الشرطة ببورتسودان قاعة الإجتماعات الجديدة كما قام بحوش البلك بإفتتاح عنبر التدريب الجديد الخاص بمستجدى الشرطة والذى يسع لعدد (200) مستجد.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح مدير شرطة الولاية أن تدشين العمل بهذه المنشآت الشرطية الجديدة يأتى فى إطار إهتمام رئاسة قوات الشرطة بتهيئة بيئات العمل لإقامة كافة المناشط وتعزيز قدرات المواعين التدريبية الخاصة بعمليات التأهيل بهدف ترقية وتطوير العمل التدريبى الشرطى ورفع كفاءة منسوبى قوات الشرطة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التدريبية وأشاد سيادته بالدعم الكبير الذى ظلت تقدمه رئاسة قوات الشرطة لإنفاذ خطط وبرامج شرطة الولاية التدريبية بجانب دعمها بتوفير متطلبات العمل بما يمكن شرطة الولاية من أداء رسالتها.

المكتب الصحفي للشرطة