صحة سنار: تقليل وفيات الأطفال حديثي الولادة

خاطبت الاستاذة فاطمه محمد عبدالحليم مدير الاداره العامه للرعايه الصحيه الأساسيه بوزارة الصحه بولاية سنار الثلاثاء ختام فعاليات ورشة الرعاية الصحية المبكرة للاطفال حديثي الولادة.

مؤكدة ان الورشه تهدف الى تقليل وفيات الأطفال حديثي الولادة ورفع قدرات الكوادر الصحيه المتعامله معهم داعية الدارسين لتطبيق ما درسوه على أرض الواقع في مكان عملهم.