سياسية
صحة سنار: تقليل وفيات الأطفال حديثي الولادة
خاطبت الاستاذة فاطمه محمد عبدالحليم مدير الاداره العامه للرعايه الصحيه الأساسيه بوزارة الصحه بولاية سنار الثلاثاء ختام فعاليات ورشة الرعاية الصحية المبكرة للاطفال حديثي الولادة.
مؤكدة ان الورشه تهدف الى تقليل وفيات الأطفال حديثي الولادة ورفع قدرات الكوادر الصحيه المتعامله معهم داعية الدارسين لتطبيق ما درسوه على أرض الواقع في مكان عملهم.
من جهتها اكدت نسيبه ابكر احمد ان ورشة الرعايه الصحية المبكره للاطفال حديثي الولاده استهدفت ٣٠ كادر شمل اطباء وقابلات وممرضين وكوادر اخري مشيرة إلى ان الورشه تتم بالتعاون مع وزارة الصحه الاتحاديه ومنظمة اليونسيف وتجمع الأطباء السودانيين بأمريكا (سابا).
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