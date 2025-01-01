انطلاق برنامج مسح المعرفة حول تقييم المفاهيم والممارسات الصحية وسط المجتمع بالفاشر

دشنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور برنامج مسح المعرفة (المواقف والتطبيق) لتقييم المفاهيم والممارسات الصحية وسط المجتمع ، والذي تنفذه إدارة تعزيز الصحة بالوزارة بالتعاون مع شبكة التنمية الريفية بالولاية ، وبدعم من منظمة اليونيسيف ، ويستهدف المسح احياء ” القبة ، الشرفة ، أبوشوك بجانب معسكر ابوشوك للنازحين ، ومراكز إيواء النازحين ، وشالا “.

وإعتبر المدير العام لوزارة الصحة بالولاية الدكتور إبراهيم عبد الله خاطر ، مسح المعرفة من الطرق الأساسية التي تتبعها الوزارة في سبيل معرفة مستوي الثقافة والوعي الصحي وسط المجتمع بجانب الإستفادة منه في وضع خطة علمية سليمة لتعزيز المفاهيم الصحية الإيجابية وتغيير المفاهيم السالبة.ووجه خلال مخاطبته فرق عمل المسح بحضور قيادات الوزارة ، بضرورة الإنتقال بالمسح إلي المجتمعات الريفية من أجل توعيتها لإستغلال المنتجات المحلية لضمان توفير وجبات صحية من المواد المتاحة.وحيا الدكتور خاطر كافة الكوادر الطبية والصحية ، والعمال ، والشركاء لصبرهم وصمودهم وعزمهم علي إستمرار عملية تقديم الخدمات الصحية طوال فترة الحرب ،وذلك تأكيدآ للشعار الذي رفعته الوزارة في وقت سابق (رغم الحاصل الخدمات الصحية لازم تتواصل ) .وأشاد بحكومة الولاية ، ووزارة الصحة الإتحادية ، والشركاء من المنظمات الدولية والوطنية لوقفتها الصلبة مع الوزارة لدفع مسيرة العمل الصحي رغم التحديات الماثلة.