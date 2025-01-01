والي الشمالية ووزير الصحة الاتحادي يفتتحان مركز الامير فهد بن عبد العزيز لغسيل الكلى بدلقو

افتتح صباح الثلاثاء بمحلية دلقو بمستشفى غرب المحس ( الترعة) والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله ووزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد ابراهيم ووزير الصحة بالولاية الدكتور ساتي حسن ساتي والوفد المرافق لهم افتتحوا مركز الامير فهد بن عبد العزيز للغسيل الكلوي بمستشفى غرب المحس ( الترعة) وقد كان في استقبال الوفد المدير التنفيذي لمحلية دلقو الاستاذ مدثر شرف الدين واخرون.

وقد طاف الوفد على العديد من الاقسام بمستشفى غرب المحس(الترعة) ووقف الوفد على احتياجات المستشفى.

وقال والي الولاية الشمالية ان افتتاح هذا المركز يجئ تزامناً مع احتفال البلاد بأعياد الاستقلال وتحقيق القوات المسلحة للانتصارات وتكبيد العدو الخسائر يوما بعد يوم متمنيا من الله عز جل ان يتقبل شهداء الوطن.

واوضح بان الولاية الشمالية وضعت في خطتها للعام ٢٠٢٥م عاما للصحة وان محلية دلقو من ضمن المحليات المتضمنة في الخطة بالإضافة إلى المشروعات التنموية في الطرق والتعليم وجميع الخدمات الاخرى في انشاء الطرق وجسر المضيقين ومشروع كوكا الكبرى والمزيد من الجوانب الخدمية بالمحلية.

وثمن الجهد الشعبي المبذول من قبل ابناء المحلية بالداخل والخارج في انشاء وتطوير المشروعات التنموية خاصة في المجال الصحي واعدا بترفيع المستشفى ودعمها وتكملة مركز الدم والمعمل بالاضافة الى ضرورة تسريع الجوانب القانونية.

من جانبه قال وزير الصحة الاتحادي ان مثل هذه المراكز تقلل من معاناة اهالي المنطقة في توفير الخدمات الطبية المتخصصة والاستفادة من الكوادر الطبية مع الاهتمام بتطوير وتأهيل المستشفى.

ووعد بإغلاق المسائل القانونية واكتمال المشاريع بالمستشفى وتوفير الأجهزة الطبية والكوادر، وأبان ان من واجب الدولة دعم هذه المراكز واعدا بتوفير الكثير من الخدمات لاهالي محلية دلقو بالدعم والمساندة وتضمين المشروع ضمن خارطة غسيل الكلى التوسيعية.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمحلية دلقو ان مثل هذه الصروح الصحية تمثل إنجاز تاريخي ومثمنا جهود المرابطين في الثغور الامامية دفاعا عن الارض والعرض.

واوضح ان من واجب المحلية دعم المراكز والمستشفيات الصحية وسيتواصل الدعم بتكملة مجمع العمليات خلال هذا العام فى المستشفى، وابان ان مركز الامير فهد بن عبدالعزيز وهو اضافة حقيقية للمحلية في الجانب الصحي.